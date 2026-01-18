"Lo amarraron de pies y manos con un cable": Son sentenciados a 31 años de prisión por desaparición en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en Hermosillo, Julio César 'N' e Iván Alejandro 'N' fueron condenados a una pena global de 31 años de prisión para cada uno, multa equivalente a 4,100 UMA's y la reparación integral del daño de carácter genérico, según lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Cabe señalar que Julio César 'N' e Iván Alejandro 'N' fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado, tras aceptar su responsabilidad penal en los hechos imputados por la representación social. De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y presentados por la autoridad, aproximadamente a las 12:00 horas del 26 de marzo de 2024, los ahora sentenciados, integrantes de una asociación delictiva conformada por tres o más personas y portando armas de fuego, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Villa Hermosa/Palo Verde de la capital de Sonora.

El sentenciado Iván Alejandro 'N', a bordo de una motocicleta tipo cross color negro con verde, y Julio César 'N', a bordo de una vagoneta Ford Expedition color blanco aperlado, modelo reciente, ingresaron al domicilio junto con diversos copartícipes, donde privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, a quien amarraron de pies y manos con un cable, manteniéndolo retenido mediante violencia física y moral, amenazándolo y golpeándolo con armas de fuego, mientras lo interrogaban.

Posteriormente, alrededor de las 14:00 horas, se presentó en el lugar una persona, a quien los sentenciados solicitaron información para localizar a Gregorio, alias 'Don Goyo', con la finalidad de privarlo de la libertad. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, los imputados localizaron a Gregorio 'N' en la intersección de calle Ramón Noriega y avenida Sexta, donde fue subido por la fuerza al vehículo tipo vagoneta antes descrito, desconociéndose desde entonces su paradero, motivo por el cual se configura el delito de desaparición cometida por particulares.

La FGJES reiteró su compromiso con el combate frontal a los delitos que atentan contra la libertad personal, así como con la búsqueda y localización de personas desaparecidas, garantizando el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.

Fuente: Tribuna del Yaqui