Mujer MUERE atropellada tras choque vehicular en la GAM; autoridades detienen al responsable

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.- Los accidentes vehiculares siguen a la orden del día, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población para manejar con precaución. La noche de este sábado 17 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un siniestro vial que dejó como saldo una mujer sin vida en la colonia Palmatitla.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 17 de enero de 2026, durante la noche, cerca de las 21:00 horas, en el cruce de las calles Del Rosario y Rosario Castellanos, donde un vehículo particular se impactó contra un camión que se encontraba estacionado. Por desgracia, en el momento del siniestro, una mujer de poco más de 30 años de edad transitaba por la zona y fue atropellada, perdiendo la vida en el lugar.

Una mujer murió luego de ser atropellada cuando un auto se impactó contra un camión estacionado en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX; el conductor responsable fue detenido. #LasNoticiasDeFORO

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Esto provocó la movilización inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona para resguardar la escena.

El perímetro permaneció cerrado mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaba las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el siniestro. La circulación vehicular en calles aledañas se vio afectada durante varios minutos debido a las labores de atención y resguardo.

Autoridades informaron que el conductor del vehículo involucrado fue asegurado en el lugar y quedó en calidad de detenido, siendo trasladado posteriormente ante el Ministerio Público de la FGJ-CDMX, donde se definirá su situación legal y se determinarán las responsabilidades correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del accidente mortal.

