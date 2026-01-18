"No seas necio, dame todo lo que traigas": Pablo es vinculado por ROBO con VIOLENCIA a adulto mayor en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- "No seas necio, dame todo lo que traigas", fueron las palabras que usó Pablo Emmanuel 'N' para asaltar a mano armada a un sujeto de 60 años a las afueras de un bar de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, por lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en su contra por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas, cometido por dos o más personas.

Los hechos que se imputan, según las autoridades, ocurrieron el 6 de enero de 2025, aproximadamente a las 18:25 horas, en la colonia Sochiloa de esta ciudad, en el exterior de un bar, donde la víctima fue abordada por el hoy imputado y un coimputado no identificado. De acuerdo con la investigación, Pablo Emmanuel 'N', portando un arma blanca tipo cuchillo, intimidó a la víctima con la expresión: "No seas necio, dame todo lo que traigas", despojándolo de un teléfono celular marca iPhone, color negro.

Al mismo tiempo, su acompañante rompió la bolsa de la camisa de la víctima y sustrajo 600 pesos en efectivo, además de varias tarjetas bancarias. Tras consumar el robo mediante amenazas, ambos agresores se dieron a la fuga con los objetos, dejando al afectado en estado de vulnerabilidad.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó formular imputación y dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado, además de imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, a solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que continuará actuando con firmeza contra los delitos que atentan contra el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, en especial aquellos que afectan a personas en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, la FGJES informó que obtuvo la vinculación a proceso de Saúl Eduardo 'N', de 20 años, por el delito de robo en establecimiento comercial abierto al público con violencia en las personas, luego de formular imputación, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2025, cuando el imputado ingresó a un establecimiento comercial, ubicado sobre el bulevar Villa Bonita. En el lugar, el imputado se dirigió a una de las cajas de cobro, donde amenazó al empleado simulando portar un objeto desde la cintura y exigió la entrega del dinero en efectivo, apoderándose de aproximadamente mil 300 pesos, para posteriormente huir del sitio.

