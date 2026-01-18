Noche de fiesta termina con joven muerto en Monterrey; se estrelló contra torre de alta tensión

Monterrey, Nuevo León.- Una noche de fiesta terminó en tragedia luego de que el conductor de una camioneta se estrelló contra una torre de alta tensión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dejando como saldo la muerte de una persona. Los reportes preliminares señalan que un grupo de jóvenes se dirigía a sus respectivos domicilios después de asistir a un antro de la localidad, cuando se accidentaron la mañana de este domingo 18 de enero de 2026.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en su cruce con Luis Mora, en donde el conductor de una camioneta Kia Seltos, color naranja y modelo reciente, perdió el control del volante y se impactó directamente contra dicha estructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocasionando la muerte de un joven identificado como Bryan 'N.', de 22 años de edad.

Trascendió de forma preliminar que en la unidad siniestra viajaba otro masculino de la misma edad, identificado como José, además de otros dos tripulantes más. Luego del impacto, el sobreviviente se percató de que las otras dos personas ya no se encontraban en el vehículo, mientras que Bryan presentaba heridas de gravedad. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil de Monterrey arribaron al sector.

?? Muere joven tras chocar contra torre de alta tensión en Monterrey; regresaba de antro con sus amigos



Una vez en el lugar, los socorristas confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, mientras que el acompañante fue atendido y valorado, constatando que presentaba golpes y lesiones leves que no ponen en riesgo su vida. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como la Policía de Monterrey, también se presentaron en el sitio para asegurar el perímetro y encargarse de las diligencias correspondientes.

A la ubicación se movilizaron familiares y amigos del joven fallecido, quienes presentaron una crisis de histeria al enterarse de lo sucedido. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha compartido información sobre los otros jóvenes que viajaban en la camioneta siniestrada, pero se espera que en las próximas horas exista un informe detallado por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui