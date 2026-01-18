Pareja de la tercera edad resulta lesionada tras accidente cerca del Cereso de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este domingo 18 de enero de 2026 se reportó un fuerte accidente automovilístico sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, ubicado en el sector norte de la localidad. El percance dejó como saldo a una pareja de la tercera edad lesionada, la cual requirió de su traslado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos ocurrieron cuando un automóvil Volkswagen Jetta, modelo reciente, impactó por alcance a un vehículo Chevrolet Astra, en el cual viajaba una pareja de adultos mayores, cuyas identidades y datos generales por el momento se desconocen. Derivado de la colisión, el Chevrolet Astra salió proyectado varios metros hacia adelante, dejando a sus ocupantes con lesiones de consideración.

Luego de ser alertados, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, a quienes posteriormente trasladaron a un centro hospitalario de la región. Al cierre de esta publicación, no existe información oficial sobre el estado de salud de la pareja afectada. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del caso y realizaron el informe para el deslinde de responsabilidades.

Una pareja de la tercera resultó lesionada cerca del Cereso de Ciudad Obregón, Sonora.

Extraoficialmente se indicó que el conductor del Volkswagen Jetta, señalado como responsable del choque, intentó darse a la fuga y metros más adelante supuestamente golpeó un autobús de pasajeros de una popular empresa. El chofer del camión descendió de la unidad y logró alcanzar al automovilista, quien habría tratado de resguardarse en el estacionamiento del Cereso. El operador lo retuvo hasta la llegada de elementos policiacos.

Finalmente, el sujeto fue asegurado y trasladado a la comandancia local, en donde quedó a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades. Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente y de coordinar el tráfico vehicular en la zona. Se espera que en las próximas horas exista un reporte oficial para determinar las causas del accidente y definir la situación jurídica del probable responsable.

El presunto responsable fue detenido por elementos policiacos.

Fuente: Tribuna del Yaqui