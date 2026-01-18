Reportan como grave a cantante grupero tras ser agredido a balazos dentro de bar en Durango

Durango, Durango.- La madrugada de este domingo 18 de enero de 2026 se reportó que el cantante de 34 años de edad, Óscar Alvarado Galván, resultó gravemente lesionado luego de ser atacado a balazos en el interior de un bar ubicado sobre el bulevar Guadiana, en la capital del estado de Durango. Luego de la agresión armada, el artista fue trasladado de urgencia al Hospital General 450 (HG450), donde se indicó que su estado de salud se reportó como delicado.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando el intérprete se encontraba en el bar Monterrey. Trascendió que Alvarado Galván sostuvo una violenta riña con otro sujeto, a quien logró someter. Sin embargo, minutos más tarde, el individuo regresó a dicho establecimiento con un arma de fuego y le disparó al cantante en al menos tres ocasiones, para luego darse a la fuga.

El afectado quedó tendido en el piso del negocio y su esposa lo trasladó inmediatamente al citado nosocomio a bordo de un vehículo particular. Tras ser ingresado, el personal médico confirmó que presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la zona del tórax, cerca de las costillas, es por que su estado de salud ha sido reportado como grave. La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) se encarga de las investigaciones correspondientes.

¿Quién es el cantante duranguense Óscar Alvarado Galván?

Desde corta edad, Óscar Alvarado Galván comenzó su carrera artística como exponente de la música regional mexicana, especialmente en el género de banda, cuando escribió e interpretó sus primeras canciones. Según datos recabados por el medio de comunicación POSTA México, El Semental fue la primera canción que compuso con 15 años, sencillo que fue grabado por la agrupación liderada por Germán Lizárraga.

En una entrevista que concedió hace unos días en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Óscar Alvarado relató que su intención para este año era centrarse en la composición musical, incluso comentó que ya había compuesto un par de temas para algunos colegas. Recientemente lanzó su propia marca de Mezcal, mientras que en diciembre de 2025 anunció el comienzo de la construcción de su nuevo salón de eventos especiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui