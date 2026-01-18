Tenía un BALAZO en la cabeza: A tempranas horas, localizan cuerpo sin vida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo 18 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un amplio operativo de seguridad en el fraccionamiento Las Torres, en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara la presencia de una persona sin vida en la vía pública. Aquí lo que se sabe sobre esta muerte.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron este domingo 18 de enero de 2026 alrededor de las 4:50 horas, tiempo local cuando se localizó un cadáver tirado sobre la intersección de la calle Lucerna y el callejón Uruguay. De inmediato, vecinos del lugar alertaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Víctima presentaba un disparo en la cabeza

Al arribar al sitio, los agentes de la Policía Municipal de Cajeme confirmaron que la víctima, una persona joven de identidad desconocida, presentaba al menos una herida producida por arma de fuego en la cabeza. El cuerpo se encontraba ensangrentado desde la región cefálica hasta el abdomen y quedó tendido boca arriba, con los brazos extendidos, a un costado de una lata de cerveza.

Según la descripción preliminar, se trataba de un hombre de tez morena, complexión delgada y una edad aproximada de entre 25 y 30 años. Al momento del hallazgo, vestía una camisa oscura, pantalón negro de mezclilla y tenis blancos marca Nike. Durante la inspección del lugar, personal de Servicios Periciales localizó un casquillo percutido calibre 9 milímetros, el cual fue asegurado como indicio para la investigación correspondiente.

El perímetro fue delimitado con cintas restrictivas por elementos de la Policía Municipal, Estatal (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes mantuvieron acordonada la escena para evitar la alteración de evidencias. Al operativo también se sumó personal de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo en labores de seguridad.

Posteriormente, peritos en criminalística realizaron el procesamiento de la escena, asegurando indicios balísticos y otros elementos para esclarecer el homicidio. En tanto, el cuerpo del ahora fallecido fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de Ley. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este nuevo homicidio en Ciudad Obregón.

