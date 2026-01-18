TRAGEDIA EN EL GYM: Hombre muere mientras hacía ejercicio en gimnasio al poniente de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 18 de enero de 2026 sucedió una tragedia en un gimnasio al poniente de Hermosillo, capital de Sonora, ya que un hombre, que aparentemente gozaba de buena salud, se desvaneció al interior mientras realizaba su rutina de ejercicio y posteriormente perdió la vida; aquí los detalles de este hecho policiaco.

De acuerdo con los medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:15 horas en el gimnasio OZ Fitness este domingo, localizado en una plaza comercial en la esquina de los bulevares García Morales y Quiroga, hasta donde acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo como primeros respondientes. De acuerdo con testigos visuales, la víctima se encontraba entrenando cuando de manera repentina se desplomó. A pesar de que fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, ya no respondió.

Paramédicos de la Cruz Roja de Hermosillo arribaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento estaría relacionado con un problema de salud. Posteriormente, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguraron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Según lo informado de manera extraoficial, la víctima fue identificada como Jesús, de 39 años de edad, y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre el caso, por lo que TRIBUNA estará pendiente de las actualizaciones para darlas a conocer. Cabe señalar que estos hechos generaron gran consternación entre la sociedad hermosillense, que cuestionó los hechos mediante redes sociales y está a la expectativa de más información. Hasta la publicación de esta nota, el gimnasio no emitió alguna comunicación sobre lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui