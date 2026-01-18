Vinculado a proceso sujeto de 18 años por desaparición de una persona en el norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Iván 'N.', de 18 años de edad, durante una audiencia derivada del cumplimento de la respectiva orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de desaparición de personas, por un caso registrado en la ciudad de Ímuris. Las autoridades competentes determinaron que el imputado actuó en complicidad con otras personas.

De acuerdo con un boletín informativo compartido por la dependencia estatal, un juez determinó la vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Las respectiva investigaciones arrojaron que los hechos por los que se juzga al joven se suscitaron el pasado 13 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 00:40 horas (tiempo local), cuando el sospechoso, junto a otros sujetos, arribaron al hotel en el que se encontraba la víctima.

El lugar se encuentra ubicado al sur de la carretera Federal número 2, entre calle Tamaulipas y calle del Pinal, en el mencionado municipio. Una vez en el sitio, Francisco Iván 'N.' sujetó por la fuerza a la persona afectada y posteriormente lo subió a la fuerza a un automóvil tipo sedán de cuatro puertas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su firme compromiso en la investigación y persecución de delitos que atenten contra la libertad personal y la dignidad humana".

Obtiene FGJES vinculación a proceso de sujeto en Ímuris



Nogales, Sonora, 18 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo la continuación de la audiencia derivada de la ejecución de una orden de aprehensión en contra… pic.twitter.com/6vQfJyexWu — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 18, 2026

Detenido por agredir a su madre en Santa Ana

En otro caso atendido por la FGJES en el norte del estado, Carlos Ignacio 'N', quien enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y violencia contra servidores públicos. fue vinculado a proceso. La resolución judicial fue dictada durante la audiencia inicial de control realizada el 15 de enero. El hecho tuvo lugar en el municipio de Santa Ana, específicamente en un predio que funciona como campo de beisbol, en el ejido El Claro.

En el sitio, el masculino ejerció actos de agresión verbal y emocional en contra de su propia madre, expresiones que se manifestaron a través de expresiones ofensivas e intimidatorias. Posteriormente agredió a un elemento de la Policía Municipal. El proceso legal se deriva de una investigación iniciada por el Ministerio Público, organismo que presentó los datos necesarios para acreditar la presunta participación del acusado en los hechos delictivos.

#Seguridad | Detenido al norte de Sonora: Carlos Ignacio agredió a su madre y golpeó a un policía municipal uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/cC7sV11Z4G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui