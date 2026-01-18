Violento domingo en Ciudad Obregón: Ejecutan a 'El Panchito' en calles de la colonia Ladrillera

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 18 de enero de 2026 se reportó un nuevo ataque armado en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde se suscitó la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino. Vecinos de la colonia Ladrillera, ubicada al norponiente de la localidad, reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que se registró una fuerte movilización policiaca y militar.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas, sobre el cruce de las calles Sahuaripa y Mayo, punto en el que se localizó a un masculino con heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno se encargaron del peritaje correspondiente para determinar el móvil del violento suceso.

En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar). A su llegada, los uniformados confirmaron la presencia de una persona lesionada, quien presentaba impactos de bala. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

Asesinan a hombre en la colonia Ladrillera, al norponiente de Ciudad Obregón.

El perímetro quedó acordonado y resguardado por las fuerzas del orden, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de recabar testimonios de vecinos y de realizar las primeras averiguaciones de este homicidio. De manera extraoficial se informó que el hoy occiso fue identificado como Francisco 'N.', de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, a quien apodaban como 'El Panchito'.

Una vez concluidas las pesquisas de ley, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será resguardado hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares. De manera preliminar se indicó que sujetos armados lo emboscaron y lo ultimaron con ráfagas de armas de alto calibre, pues se presume que en el lugar se encontraron al menos 15 casquillos percutidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui