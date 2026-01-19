Aparatoso choque volcadura en Huatabampo; rescatan a dos personas atrapadas dentro de auto

Huatabampo, Sonora.- Un operativo de rescate se activó durante las últimas horas de ayer domingo 18 de enero, luego de registrarse un accidente vial entre dos automóviles. Los hechos tuvieron lugar sobre las calles Guerrero, entre Juárez e Hidalgo, en el primer cuadro de Huatabampo. De acuerdo con los reportes, el choque se produjo entre un vehículo tipo sedán de la marca Ford Mustang, y un automóvil Nissan Tsuru.

El aparatoso percance provocó que una de las unidades perdiera la estabilidad y terminara volcada sobre la cinta asfáltica, situación que complicó la salida de sus ocupantes y generó una alerta para las corporaciones de auxilio. Ante la llamada recibida en el sistema de emergencias 911, se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos de Huatabampo, así como paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Policía Municipal.

Al arribar al sitio, los bomberos iniciaron las acciones para gestionar la situación. Las primeras maniobras se enfocaron en la mitigación de riesgos, procediendo al control de derrame de combustibles para evitar incendios que pudieran agravar la situación. Debido a lo fuerte del accidente, fue necesario el uso de herramientas especializadas para realizar el rescate de dos personas que habían quedado atrapadas al interior de la unidad volcada.

Una vez completadas las labores de extracción, los paramédicos brindaron la atención médica pertinente a los afectados en el mismo lugar de los hechos, antes de realizar su traslado a un hospital para una valoración más completa. La zona del choque permaneció resguardada por elementos de Tránsito y Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro para facilitar el trabajo de los rescatistas y prevenir mayores percances.

Los tripulantes del Mustang fueron sacados por el techo de la unidad

Hasta el momento, las autoridades competentes continúan con las diligencias necesarias para determinar las causas de este suceso. No obstante, algunos testigos aseguran que el motivo principal fue el exceso de velocidad y la falta de precaución. A través de redes sociales comenzaron circular imágenes y videos sobre el accidente, dejando ver la verdadera magnitud que tuvo.

Fuente: Tribuna del Yaqui