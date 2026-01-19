Asesinan a menor de edad al poniente de Ciudad Obregón; sicarios lo sorprendieron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 19 de enero se registró un hecho violento en el sector poniente de Ciudad Obregón, el cual resultó en la muerte de una persona menor de edad. El lamentable suceso tuvo lugar al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial, situación que generó una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

De acuerdo con los informes, las autoridades fueron alertadas a través del número de emergencias 911 poco después de las 20:00 horas. El reporte indicaba detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Vizcaya y bulevar Colonial. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja con la intención de brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La información recabada en el lugar de los hechos señala que la víctima es un varón de aproximadamente 16 años de edad. Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado su identidad, se informó que el cuerpo quedó tendido al interior del inmueble. Según las primeras versiones, presuntos sicarios, irrumpieron en la vivienda y dispararon directamente contra el menor para inmediatamente darse a la fuga con rumbo desconocido.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Los uniformados procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los investigadores. A pesar del despliegue policiaco en el sector, hasta el momento no se ha emitido reporte alguno sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

La escena del crimen quedó bajo resguardo de autoridades

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del procesamiento de la escena del crimen, recolectando indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y los trámites de identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui