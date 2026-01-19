Balacera en la carretera Culiacán-Eldorado deja a presunto delincuente abatido y dos detenidos

Culiacán, Sinaloa.- Un presunto delincuente abatido y dos detenidos es el saldo de un enfrentamiento entre agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles armados sobre la carretera Culiacán-Eldorado, frente a un rastro ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce las identidades de los implicados, pero trascendió que el cuerpo del fallecido quedó en el interior de una camioneta.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:40 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió un reporte ciudadano sobre una serie de detonaciones de arma de fuego registrada cerca del entronque de la carretera La 20 que conduce a la sindicatura de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, justo en el carril de norte a sur de la Culiacán-Eldorado.

La información refiere que agentes de la corporación preventiva que realizaban un recorrido de vigilancia por la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, fueron atacados a balazos y repelieron la agresión, iniciándose una persecución en la carretera La 20", explicó el portal de noticias Línea Directa sobre el desarrollo del incidente.

Un presunto delincuente abatido uD83DuDEA8uD83DuDC64 y dos detenidos ?? deja enfrentamiento en la carretera Culiacán-EldoradouD83DuDEE3?



uD83DuDD17https://t.co/dHbrW7xH8x pic.twitter.com/F8PqcjaEVA — Línea Directa Portal (@linea_directa) January 19, 2026

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE) se movilizaron a la ubicación para atender el reporte. Trascendió que el operativo culminó con un civil armado sin vida y dos más asegurados en el kilómetro 9 de la carretera Culiacán-Eldorado. Como resultado de las acciones, las autoridades aseguraron una camioneta y armas de fuego.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras personal pericial y policías de investigación se encargaron de las diligencias correspondientes en el lugar. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo de la persona abatida fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Se espera que en las próximas horas exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, con la finalidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui