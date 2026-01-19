Capturan a dos sujetos armados en Hermosillo: llevaban fusil de asalto y 25 dosis de droga

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron la detención de dos individuos en posesión de armamento y sustancias prohibidas. El aseguramiento se dio durante un despliegue realizado el pasado domingo 18 de enero en la colonia Solidaridad, de Hermosillo. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Iván 'N' y Javier 'N', de 26 y 42 años de edad, respectivamente.

La movilización policial se debió al patrullaje y la labor de inteligencia en la zona, lo que permitió interceptar a los sospechosos mientras se trasladaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet Equinox. Durante la inspección correspondiente, los agentes estatales localizaron y aseguraron un arma de fuego larga tipo fusil, calibre 7.62x39 milímetros, junto con dos cargadores y un aproximado de 60 cartuchos útiles.

Además del armamento, se confiscaron 25 envoltorios que contenían material con características propias de narcóticos. A ambos sujetos se les dio lectura de sus derechos constitucionales y, posteriormente, quedaron a disposición del Ministerio Público. Será esta instancia la encargada de realizar los trámites legales pertinentes y definir su situación jurídica por la violación a la ley federal de posesión de armas de fuego.

La Policía Estatal de Seguridad Pública refrenda su compromiso de fortalecer los operativos preventivos y reitera el llamado a la ciudadanía a colaborar mediante el reporte oportuno a la línea de emergencias 911 y a la denuncia anónima al 089", se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que este lunes sucedió un hecho violento. Saldo a una persona sin vida dejó un ataque armado ocurrido durante esta tarde, en el sector norte de Hermosillo. El lamentable suceso generó una intensa movilización por parte de corporaciones policiales y militares. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se dio alrededor de las 14:50 horas, en el cruce de las calles Israel y San Judas Tadeo, de la colonia San Bosco.

