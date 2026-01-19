Código Rojo en Hermosillo: Sorprenden y hieren a balazos a hombre en la colonia Eusebio Kino

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 19 de enero de 2026 se reportó una nueva agresión armada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego. El violento ataque generó una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes se encargaron de tomar conocimiento del caso y le brindaron atención médica a la víctima.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 09:50 horas, en el cruce de las calles San Rafael y Carlos Caturegli, en la colonia Eusebio Kino, al norte de la capital sonorense. Los primeros reportes indican que vecinos del sector escucharon dos detonaciones por arma de fuego, por lo que salieron de sus respectivos viviendas y se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino con heridas de bala.

Residentes de la zona solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911. Como primeros respondientes, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio. Una vez en el lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al individuo, de entre 30 y 35 años de edad aproximadamente, a quien posteriormente trasladaron a un nosocomio cercano para ser atendido.

Hieren a balazos a un hombre en la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluidas el levantamiento de indicios y las primeras averiguaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, esto para que un agente del Ministerio Público se encargue del deslinde responsabilidades. Hasta el cierre de esta publicación, la identidad y datos generales del afectado se desconocen.

En otro caso similar registrado el pasado viernes 16 de enero de 2026, poco antes de las 16:00 horas, otra persona del sexo masculino fue herida por impacto de bala sobre la calle José Abraham Mendívil, entre Solidaridad y Hernán Cortez. Trascendió que la víctima fue interceptada en la vía pública por sujetos armados, aún sin identificar, quienes abrieron fuego en su contra para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui