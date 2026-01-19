Combate al narcomenudeo: Detienen a cuatro sujetos con crystal y marihuana en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Cuatro personas del sexo masculino fueron detenidas y vinculadas a proceso, tras acreditarse su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. De acuerdo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), estos resultados forman parte de una serie de operativos efectuados en distintos sectores de Ciudad Obregón, orientadas a inhibir la comercialización de sustancias ilícitas.

Los hechos se registraron el pasado 13 de enero de 2026, fecha en la que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), efectuaron la detención de los cuatro individuos en diferentes hechos. Los acusados fueron identificados como Juan de Dios 'N', Jesús Leonel y/o Kevin Javier 'N', Manuel Antonio 'N' y Daniel Isaí 'N'.

Durante las audiencias de control, el juez calificó de legales las detenciones y avaló las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Según consta en las carpetas de investigación, al momento de su aseguramiento en diferentes colonias del municipio de Cajeme, los sujetos se encontraban en posesión de múltiples envoltorios que contenían sustancia granulada, con las características de la metanfetamina, así como hierba seca compatible con la marihuana.

Asimismo, se aseguró dinero en efectivo que presuntamente es producto de la venta de dichos narcóticos al menudeo. Tras la formulación de imputación, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso para cada uno de los detenidos. Asimismo, se determinó imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar en todos los casos. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar la comparecencia de los acusados durante el desarrollo del proceso penal, así como para salvaguardar el curso de las investigaciones y la seguridad de la comunidad.

Obtiene FGJES vinculación a proceso para imputados por casos de narcomenudeo en Cajeme



Cajeme, Sonora, 19 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), como resultado de acciones operativas y de investigación realizadas en distintos puntos de… pic.twitter.com/x083Cdnk7G — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 19, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de combatir frontalmente los delitos contra la salud, mediante acciones coordinadas que permitan inhibir la venta y distribución de drogas, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de la sociedad sonorense", se lee en el comunicado

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora