Detienen a presunto miembro del Cártel Independiente de Acapulco acusado de triple homicidio

Acapulco, Guerrero.- Este lunes 19 de enero de 2026, fuerzas federales y estatales consumaron la captura de un sujeto identificado como Jesús 'N.', un presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), quien es señalado por un triple homicidio ocurrido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. El crimen se registró la noche del pasado 10 de enero, cuando se localizaron los restos de tres hombres envueltos en bolsas de plástico en la exclusiva zona de Acapulco Diamante.

De acuerdo con informes oficiales, aquel sábado, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) recibió múltiples denuncias alertando sobre la presencia de seis bolsas negras con restos humanos sobre la avenida Costera Las Palmas, en el mencionado complejo turístico. Al llegar a la ubicación, los uniformados constataron la presencia de tres cuerpos desmembrados, distribuidos en bolsas de plástico y abandonados en plena vía pública.

En ese momento, las autoridades realizaron recorridos de vigilancia para dar con los responsables, pero, luego de nueve días de investigación, peritajes y análisis de inteligencia, Jesús 'N.' fue detenido por en un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas estatales.

El detenido formaba parte del grupo delictivo 'CIDA', vinculado con actividades de venta de droga, extorsión y homicidios. Esta acción reafirma el compromiso de las autoridades para combatir la impunidad y detener a generadores de violencia", explicó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en un breve comunicado.

¿Cómo surgió el Cártel Independiente de Acapulco?

Según datos recabados por Fuerza Informativa Azteca, Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) son los principales grupos criminales que se disputan el control territorial de la ciudad de Acapulco. Cabe precisar que el origen del CIDA surgió luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, alias 'El Barbas', exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva. Desde ese momento, la organización ha fragmentado el territorio en distintas células que operan de forma violenta para mantener su influencia.

