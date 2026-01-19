Detienen a septuagenario por violentar física y verbalmente a su esposa en vivienda de Torreón

Torreón, Coahuila.- La noche del sábado 17 de enero de 2026, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) concretó la detención de un adulto mayor identificado como Miguel 'N.', de 72 años de edad, luego de ser señalado de violentar a su esposa en el interior de una vivienda que se encuentra en la colonia Fidel Velázquez, situada en la ciudad de Torreón, Coahuila. El individuo quedó a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el respectivo informe policial, los hechos se registraron alrededor de las 21:27 horas, cuando elementos de dicha corporación fueron alertados sobre un reporte de violencia familiar en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, los oficiales abordaron a la víctima, una mujer de 66 años, quien mencionó que, momentos antes, se encontraba dentro de su domicilio cuando su marido comenzó a agredirla de manera física y verbal.

La fémina afectada permitió el acceso a los oficiales para detener al presunto agresor, quien, derivado del señalamiento directo, fue asegurado en el lugar y posteriormente presentado ante el Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de que responda por el delito cometido o lo que le resulte conforme a derecho. El septuagenario permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación jurídica en las próximas horas.

Mujer ataca a su madre y a su pareja

En otro caso similar atendido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, el pasado 11 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas, una mujer fue detenida por presuntamente agredir físicamente a su madre y a su pareja sentimental en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Moctezuma. La fémina de 29 años de edad, identificada como Estephany 'N.', fue señalada de forma directa por su novio.

Agentes policiacos realizaban labores de vigilancia, cuando el hombre los abordó y les solicitó apoyo de manera urgente. El masculino les mencionó a los uniformados que su esposa mostraba un comportamiento agresivo dentro de la propiedad de su suegra, en donde momentos antes los había atacado a ambos. Los oficiales se movilizaron a la ubicación y procedieron con el arresto de la presunta agresora.

Fuente: Tribuna del Yaqui