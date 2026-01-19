Encuentran a velador sin vida en una bodega en Ramos Arizpe, Coahuila; revelan posible causa

Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este lunes 19 de enero de 2026 se reportó el hallazgo sin vida de una persona del sexo masculino, quien presuntamente se desempeñaba como velador, en el interior de una bodega que se ubica sobre en el cruce de la carretera antigua a Monclova y la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. El suceso movilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por POSTA México, el inmueble se encuentra ubicado en el sector conocido como Los Pinos, justo en la parte posterior de una estación de servicio. Trascendió que fueron trabajadores del turno matutino quienes encontraron al hombre inconsciente dentro del baño del lugar, al momento en el que se preparaban para comenzar con su jornada diaria. El hoy occiso fue identificado como Amel Gilberto González, de 55 años de edad.

Los empleados que el fallecido se quedaba en el turno nocturno, por lo que al retomar sus actividades de la mañana, les pareció extraño que no lo encontraran en el portón o en los alrededores, donde de manera habitual era visto por el personal que llegaba a laborar en el turno matutino. La víctima había permanecido durante la noche en el sitio cumpliendo funciones de vigilancia. De forma extraoficial se presume que la muerte podría estar relacionada con un infarto.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como personal del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Se desploma avioneta en Ramos Arizpe

En otro hecho registrado el sábado 17 de enero de 2026 en Ramos Arizpe, una avioneta se desplomó y cayó sobre la empresa MatcorMatsu, ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia. El accidente dejó como saldo preliminar a dos personas lesionadas. En la aeronave viajaba una pareja identificada como Armando López Recio, de 66 años de edad, y Magdalena Cárdenas, de 58 años, así como el piloto de nombre Armando López.

Fuente: Tribuna del Yaqui