Escena de celos termina en violencia familiar en Nogales; detienen a uno por acatar a su pareja

Nogales, Sonora.- La madrugada del domingo 18 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre identificado como Jesús M. 'N.', de 45 años de edad, luego de ser señalado por violencia familiar durante un incidente registrado en la colonia Pueblitos, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. El reporte indica que el individuo realizó amenaza de muerte hacia varias personas mientras portaba un cuchillo.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 01:15 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes para atender un llamado por un caso de violencia doméstica. A su llegada, los uniformados observaron una discusión entre un grupo de personas y el masculino en cuestión, a quien escucharon amenazar de muerte a los ahí presentes por llamar a la policía.

Posteriormente, el sujeto salió corriendo y se subió hasta el techo de una vivienda; sin embargo, fue alcanzado y asegurado de inmediato por uno de los oficiales. Al momento de la revisión preventiva, las fuerzas del orden aseguraron un arma tipo cuchillo entre las ropas del presunto agresor. Al hombre se le leyeron sus derechos conforme a la ley y fue asegurado. Las víctimas señalaron que momentos antes el detenido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con la familia de su pareja.

Los reportantes manifestaron que se suscitó una discusión motivada por una escena de celos y, ante su comportamiento agresivo, le solicitaron que se retirara del lugar. Al momento en el que le pidieron dejar las cervezas, Jesús M. 'N.' empujó y agredió físicamente a su pareja, lo que provocó la reacción por parte de los familiares de la mujer. Además de negarse a retirarse del sitio, el masculino comenzó a causar daños en el domicilio, por lo que solicitó apoyo al 911.

Finalmente, el individuo fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, mientras que la víctima fue certificada por el médico de guardia, quien determinó que la víctima presentaba lesiones no ponen en riesgo la vida y tardan menos de 15 días en sanar. La situación legal del detenido será definida en las próximas horas por la autoridad competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui