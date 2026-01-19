Fuego cruzado entre autoridades y civiles en Chiapas deja una víctima mortal; autoridades investigan

Arriaga, Chiapas.- Un nuevo episodio de violencia encendió las alertas en el sur del país. La tarde de este domingo 18 de enero de 2026, se desató un enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas de seguridad en inmediaciones de la región Costa de Chiapas, específicamente en el municipio de Arriaga. Este violento episodio dejó un saldo de una persona sin vida. Desde ese momento, autoridades estatales mantienen un operativo de búsqueda para ubicar a los demás involucrados y reforzar la seguridad en la zona.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el operativo se desplegó tras recibir un reporte por disparos de arma de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento FOVISSSTE, en Arriaga, municipio ubicado en la región conocida como Costa Chica de Chiapas. De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector, a lo que se movilizaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva; de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y efectivos de la Policía Municipal.

#Chiapas

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCA5uD83DuDD34Se reporta un enfrentamiento en la colonia FOVISSSTE del municipio de Arriaga. Fuerzas federales presuntamente realizaron redadas en puntos de alta incidencia delictiva pic.twitter.com/6MInsILmWE — Código Enigma (@enigma_cod71885) January 19, 2026

Las corporaciones iniciaron recorridos de búsqueda y localización, al tener conocimiento de que los presuntos responsables se desplazaban a bordo de dos vehículos.

Ataque contra fuerzas de seguridad y respuesta armada

Al arribar al punto señalado por el reporte ciudadano, los agentes fueron agredidos con armas de fuego por civiles armados. Ante la agresión directa, los elementos de seguridad repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los agresores perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada de manera oficial.

No se reportaron elementos de seguridad lesionados durante el intercambio armado.

Tras controlar la situación, las autoridades procedieron a asegurar la escena. En el sitio fueron localizados cargadores abastecidos y otros indicios balísticos, los cuales quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes. Peritos y personal ministerial trabajan en la integración de la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados y reconstruir la dinámica del enfrentamiento.

#Mundo | CHOQUE de trenes en España deja al menos 39 muertos y más de 100 heridos; esto se sabe uD83DuDE86uD83DuDD4A?https://t.co/sllSUjbSZW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Luego del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad mantienen un operativo activo en el municipio de Arriaga y zonas aledañas, con el objetivo de ubicar a los otros presuntos responsables que lograron darse a la fuga, así como garantizar el aseguramiento total del área.

Fuente: Tribuna del Yaqui