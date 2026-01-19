FUERTE explosión e incendio en Mazatlán moviliza a las autoridades; confirman una VÍCTIMA

Mazatlán, Sinaloa.- La noche de este domingo 18 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Sinaloa, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo al sur de Mazatlán, luego de que se reportara una fuerte explosión seguida de un incendio al interior de una pensión federal ubicada a la salida de la sindicatura de Villa Unión. El siniestro, por desgracia, dejó una víctima gravemente herida; según los reportes más recientes.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, los hechos ocurrieron la noche del domingo 18 de enero de 2026, en dicha pensión localizada sobre la carretera a Villa Unión, donde se reportó una explosión y un incendio que consumió varias unidades y se propagó hacia el noroeste del predio. Vecinos que del sector que escucharon la detonación dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo.

A la brevedad se movilizaron en la escena elementos de Bomberos Veteranos y Bomberos Mazatlán, así como oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, junto con personal militar. Mientras los Bomberos trabajaban para sofocar el fuego, escucharon llamados de auxilio provenientes del exterior de la pensión. Al acudir al punto, localizaron a un joven que presentaba visibles quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Tras estabilizarlo en el lugar, el joven fue trasladado en ambulancia al Hospital IMSS Bienestar de la sindicatura de Villa Unión, donde quedó bajo atención médica especializada. Hasta el momento, se trata de la única persona lesionada reportada de manera oficial.

Según la información preliminar, el joven se encontraba en el área donde explotó y se incendió una camioneta que presuntamente contenía combustible de procedencia ilegal y que estaba bajo resguardo en la pensión. Tras la explosión, habría corrido hacia la barda perimetral del lugar y, al lograr brincar, quedó tendido a un costado, desde donde pidió ayuda.

El lesionado fue identificado como Luis Eduardo, de 20 años de edad, quien presentó quemaduras de consideración en el rostro, brazos y piernas. Al ser interrogado por elementos militares sobre si había más personas con él al momento del incidente, no logró responder.

CIRCULA EN REDES SOCIALES VIDEO DEL INCENDIO DE VEHÍCULOS EN PENSIÓN EN VILLA UNIÓN.

se ha difundido un video donde se aprecia en la comunidad de Villa Unión. Las imágenes muestran columnas de humo y llamas #Mazatlán #VillaUnión #Incendio #Bomberos #ProtecciónCivil #ÚltimaHora pic.twitter.com/lIBsf16T8F — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) January 19, 2026

Posteriormente, las autoridades descartaron que la explosión haya sido provocada por un artefacto explosivo improvisado. De manera preliminar, se indicó que el supuesto robo u 'ordeña' de combustible de una camioneta cargada con tanques habría originado el siniestro, el cual también alcanzó otras unidades estacionadas en la pensión federal.

No obstante, será el personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) quien determine de manera oficial las causas del incendio y deslinde responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui