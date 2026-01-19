Golpe al juego clandestino: Retiran 33 máquinas tragamonedas en cinco municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Autoridades federales y estatales efectuaron una serie de operativos en Sonora durante los días 17 y 18 de enero. Estas acciones tuvieron como objetivo la detección y aseguramiento de dispositivos de juegos de azar que operaban sin la debida autorización. Como resultado se logró el retiro de un total de 33 máquinas tragamonedas que se encontraban instaladas tanto en la vía pública como al interior de comercios.

De acuerdo con el informe, la distribución de los aseguramientos abarcó cinco municipios: 14 unidades en Nogales, 10 en Cajeme, cuatro en Santa Ana, tres en Magdalena y dos en Benjamín Hill. Estas incautaciones se realizaron mediante movilizaciones y diligencias hechas con investigaciones previas. Tras el aseguramiento, todos los dispositivos electrónicos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público.

Será esta instancia la encargada de integrar las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal de los propietarios o encargados de los lugares donde operaban dichos equipos. En estas acciones participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas e interinstitucionales para prevenir y combatir conductas ilícitas, fortaleciendo la legalidad, el orden público y la seguridad en los municipios de la entidad", se lee en el comunicado.

Operativo conjunto asegura 33 máquinas tragamonedas en cinco municipios de Sonora



Hermosillo, Sonora, 19 de enero de 2026.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la… pic.twitter.com/brejXxaFDk — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora