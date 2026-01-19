Hallan sin vida a hombre con discapacidad en calles de Torreón; autoridades investigan el caso

Torreón, Coahuila.- La mañana de este lunes 19 de enero de 2026, autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron tras recibir el reporte sobre una persona sin vida tirada en calles de la colonia Francisco Villa, ubicada en el sector poniente del municipio de Torreón, Coahuila. Corporaciones de seguridad, así como cuerpos de emergencia, acudieron al lugar, aunque no pudieron hacer nada por la víctima, pues ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con datos recabados por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron alrededor de las 08:22 horas, cuando, a través del sistema de emergencias 911, se alertó a las instancias competentes sobre un hombre en situación vulnerable que se encontraba inmóvil, sin pulso y con visibles síntomas de exposición al frío, sobre la calzada Moctezuma número 411, en el cruce con Quetzalcóatl, en el mencionado asentamiento humano.

Vecinos del sector localizaron a un hombre, quien se movilizaba a bordo de una silla de ruedas, tirado sobre la banqueta, justo en el exterior de una conocida ferretería. Luego de ser alertados, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), así como personal de la Coordinación Región Laguna de Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio.

Localizan sin vida a persona con discapacidad en Torreón, Coahuila.

Créditos: El Siglo de Torreón

Al momento de la valoración correspondiente, los cuerpos de auxilio confirmaron que el hombre ya había perdido la vida, por lo que oficiales preventivos procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena y dieron aviso al Ministerio Público. De manera preliminar, el hoy occiso fue identificado como 'Tito', de 30 años de edad aproximadamente, quien presuntamente tenía problemas de adicción y se encontraba en situación de calle.

Autoridades constataron que el fallecido respondía al nombre de Jesús Leobardo López Licero, tenía 36 años y domicilio en la misma colonia Francisco Villa. Aunque contaba con familiares, trascendió que rehusaba a permanecer en su hogar, pasando gran parte del tiempo deambulando por las calles. Los Servicios Periciales de la Delegación Laguna I de la Fiscalía del Estado de Coahuila informaron que no se apreciaban signos visibles de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui