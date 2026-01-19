Navojoa, Sonora.- La tarde de ayer domingo 18 de enero de 2026, una mujer que conducía una camioneta fue detenida en Navojoa, luego de presuntamente darse a la fuga tras atropellar a una persona adulta sobre el bulevar Jacarandas, a la altura del cruce con la calle Palo Fierro en la Perla del Mayo.

De manera preliminar, se informó que después del percance el vehículo involucrado, una camioneta Tahoe de color negro, presuntamente conducida por la mujer, continuó su marcha sin detenerse, dejando al lesionado tendido sobre la cinta asfáltica.

El hecho fue observado por una unidad motorizada que circulaba por la zona, cuyos elementos iniciaron un seguimiento del vehículo, logrando interceptarlo aproximadamente a 500 metros del lugar donde ocurrió el atropellamiento.

Indignación en Navojoa: Conductora atropella a adulto y huye, pero es capturada; autoridades investigan

Mientras tanto, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio del accidente para brindar los primeros auxilios a la víctima, un hombre de entre 50 y 60 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la persona lesionada no ha sido identificada.

Al lugar del incidente y al punto donde fue asegurada la unidad acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad de Navojoa, quienes realizaron las diligencias correspondientes. La conductora y el vehículo quedaron bajo resguardo en las inmediaciones del C4, en espera de que la autoridad judicial determine su situación legal. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La conductora de la camioneta Tahoe de color negro tampoco fue identificada, por lo que se espera que las autoridades den a conocer información; TRIBUNA estará al pendiente para dar las actualizaciones correspondientes.

Indignación en Navojoa: Conductora atropella a adulto y huye, pero es capturada; autoridades investigan

Vuelca auto con tres personas a bordo en carretera Navojoa - Álamos

Cabe señalar que hace días ocurrió otro trágico accidente en la Perla del Mayo, pues se registró un percance en el cual se vio involucrado un vehículo tipo sedán que terminó fuera de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 5 de la carretera a Navojoa- Álamos. En su interior viajaban tres personas aparentemente originarias de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui