Irrumpen en fiesta y asesinan a un hombre en el poniente de Hermosillo; identifican a la víctima

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas del domingo 18 de enero de 2026, una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Puerta Real cuarta etapa, la cual se sitúa en el sector poniente de Hermosillo, Sonora. Los reportes preliminares indican que el fallecido se encontraba en medio de un festejo realizado en el exterior de su domicilio, cuando fue atacado a balazos por gatilleros desconocidos.

De acuerdo con información proporcionada por NMás Sonora, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:20 horas, cuando el hoy occiso, identificado como Fernando 'N.', de 47 años de edad, estaba afuera de su vivienda situada en la cerrada Samarkanda. Versiones extraoficiales señalan que al menos dos sujetos, acompañados por una mujer, arribaron al lugar y fue en ese instante cuando se produjo una discusión, motivo por el que la víctima les pidió que se retiraran.

Minutos más tarde, los dos masculinos se comunicaron vía telefónica con otros sujetos y les pidieron que se trasladaran a la ubicación. Presuntamente, los individuos abrieron fuego contra el afectado, quien presentó heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el tórax superior, mismas que a la postre le ocasionaron la muerte. Derivado del violento hecho, una intensa movilización policiaca y militar se registró en la zona.

De forma preliminar se indicó que la escena del crimen se aseguraron casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y 7.62×39, indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora. En el sector se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina (Semar), quienes se encargaron de acordonar y resguardar el perímetro.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo las primeras indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los posibles atacantes, por lo que se espera contar un reporte oficial en las próximas horas.

