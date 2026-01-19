¡Síguenos!
Lo atacaron en su propia casa: Sicarios dan muerte a un hombre al poniente de Hermosillo

La víctima fue ultimada en el patio delantero de un domicilio por sujetos que dispararon desde la vía pública y huyeron, en la colonia San Bosco, de Hermosillo

El cuerpo de la víctima quedó dentro de la propiedad donde fue atacado Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- Saldo a una persona sin vida dejó un ataque armado ocurrido durante la tarde de este lunes 19 de enero, en el sector norte de la ciudad de Hermosillo. El violento suceso generó una intensa movilización por parte de corporaciones policiales y militares. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:50 horas, en el cruce de las calles Israel y San Judas Tadeo, de la colonia San Bosco.

Según la información recabada en el lugar, la víctima se encontraba en el interior del patio delantero de una vivienda cuando fue sorprendida por sujetos armados. Se presume que los agresores arribaron al sitio y desde la banqueta dispararon en repetidas ocasiones contra la persona, para inmediatamente emprender la huida. Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones de arma de fuego, hicieron el reporte a la línea de emergencias 911.

En respuesta al llamado, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras revisar a la víctima que yacía tendida en el patio, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida. Al lugar acudieron  elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los efectivos aseguraron el área y establecieron el acordonamiento necesario para preservar la escena del crimen. A pesar del despliegue de autoridades, no fue posible dar con los responsables. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento del sitio para la recolección de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo fue levantado y trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley que ayude a su identificación y determinar la causa exacta de su muerte. Este es el segundo ataque armado que ocurre este lunes en Hermosillo. En el primero hecho ocurrido durante la mañana, un hombre resultó herido de bala en la colonia Eusebio Kino, por lo cual tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui

