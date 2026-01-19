Lo capturan por asaltar a un menor de edad en Nogales; le apuntó con réplica de arma de fuego

Nogales, Sonora.- La tarde del pasado sábado 17 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de José E. 'N.', de 25 años de edad, quien es señalado como uno de los presuntos responsables de un robo con violencia, cometido en perjuicio de un adolescente de 17 años, en la plaza Miguel Hidalgo, situada en esta ciudad fronteriza. Al sujeto se le decomisaron varios indicios, los cuales, junto a él, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 19:58 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes sobre un asalto a mano armada perpetrado en dicho lugar. A su llegada, los uniformados se percataron de que dos personas huían del sector apresuradamente, quienes cumplían con las características proporcionadas por el reportante.

Uno de los supuestos delincuentes escapó hacia un cerro que se encuentra en la colonia Buenos Aires, pero el otro implicado fue alcanzado y detenido a la altura del Hotel Sahuaro. Como resultado de la revisión preventiva, los policías aseguraron una cartera, un teléfono celular, mil 150 pesos en efectivo y una réplica de arma de fuego. Al lugar arribó una mujer identificada como Luz 'N.', de 37 años, quien se identificó como madre del menor afectado.

El detenido fue identificado como José E. 'N.', de 25 años de edad.

La víctima identificó plenamente al detenido como la persona que lo amenazó apuntándole con el arma, para exigirle que le entregara sus pertenencias. El caso se turnó al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que el presunto asaltante fuera puesto a su disposición, junto con la materia del delito. Esta autoridad se encargará de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

En otro caso ocurrido el sábado 11 de enero y que fue atendido por la Policía Municipal, un hombre identificado como Ramón F. 'N.', de 32 años de edad, fue detenido por un presunto caso de violencia familiar en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, también ubicada en Nogales. El sujeto fue señalado de agredir físicamente a su esposa y de ocasionar la muerte de un perro, propiedad de su hija menor de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui