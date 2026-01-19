Procesan a 'El Chito', detenido tras persecución y balacera contra la AMIC en Estación Pesqueira

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre las acciones jurídicas emprendidas contra un objetivo prioritario en el municipio de San Miguel de Horcasitas. La institución confirmó este lunes que, tras las audiencias correspondientes, se logró la vinculación a proceso de Abraham Genaro 'N', de 42 años de edad, alias 'El Chito', quien fue detenido recientemente.

El acusado enfrenta cargos por dos causas penales distintas, ambas relacionadas con el delito de tentativa de homicidio, una en perjuicio de un civil y otra contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El proceso judicial se dividió en dos vertientes debido a la temporalidad de los hechos. En una primera audiencia inicial, celebrada ante un juez de control en Hermosillo, la autoridad judicial calificó de legal si detención.

Acto seguido, el Ministerio Público formuló la imputación por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. Esta acusación de debe a una investigación iniciada tras un ataque armado perpetrado el 10 de octubre (del año anterior a la detención), donde un joven de 19 años resultó herido por impacto de bala, hecho por le cual se emitió una orden de aprehensión contra el señalado el pasado 27 de octubre.

De la misma manera, se efectuó una segunda audiencia enfocada en los eventos suscitados durante la captura del acusado. En esta instancia, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la agresión directa contra el personal operativo encargado de ejecutar el mandato judicial. En consecuencia, Abraham Genaro 'N' fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio en perjuicio de cinco agentes ministeriales, además de los delitos de resistencia y daños a bienes propiedad de la Fiscalía estatal.

Al finalizar el debate en ambas audiencias, y evaluando el alto riesgo procesal así como la gravedad de las conductas imputadas, el juez determinó imponerle al sujeto prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

El ataque contra la AMIC

Los hechos de esta segunda imputación ocurrieron el 14 de enero de 2026, alrededor de las 9:45 horas. Según el informe, un grupo de agentes de la AMIC realizaba labores de inteligencia y operatividad en el kilómetro 2 del camino de terracería que lleva de Estación Pesqueira a Codorachi, en el municipio de San Miguel de Horcasitas. Al intentar cumplimentar la orden de arresto, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego.

El reporte indica que el imputado bajó de un vehículo y disparó contra los oficiales, iniciando posteriormente una huida que inició en una persecución vehicular hasta las inmediaciones del camino al relleno sanitario de Estación Pesqueira. Tras ser neutralizada la amenaza y asegurado el perímetro, el sujeto fue detenido en posesión de dos armas de fuego y diversas cantidades de narcóticos, evidencia que fue integrada a la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del yaqui y FGJE Sonora