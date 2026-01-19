Reportan desaparecido a Christian Iván Acosta en Ciudad Obregón; piden ayuda para localizarlo

Ciudad Obregón, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular una denuncia ciudadana sobre la desaparición de Christian Iván Acosta, un hombre originario de Ciudad Obregón, Sonora, quien se mantiene ausente y fuera de toda comunicación desde el domingo 18 de enero de 2026. El reporte se ha difundido a través de medios de comunicación y por familiares del masculino, quienes han pedido compartir la publicación para su pronta localización.

De acuerdo con la información proporcionada de manera preliminar, Christian Iván vestía camisa azul y un pantalón negro; sin embargo, hasta el momento se desconocen otros datos importantes acerca de su descripción física y señas particulares. Sus seres queridos han manifestado sentirse sumamente preocupadas por su paradero, por lo que cualquier aporte, por mínimo que parezca, podría ser de gran ayuda para dar con su posible paradero.

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora, fue el primero en difundir la información, la cual fue replicada por páginas informativas locales y ciudadanos que se han unido a la causa. En las publicaciones realizadas se invita a la ciudadanía a compartir la publicación, dejar un comentario o reaccionar al contenido, lo que podría marcar la diferencia y contribuir a que Christian regrese sano y salvo con sus familiares.

Es importante precisar que, hasta el cierre de esta publicación, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora han emitido una ficha de búsqueda oficial por lo que la información disponible proviene únicamente de reportes ciudadanos en redes sociales. En caso de contar con datos que ayuden a localizarlo, se exhorta a comunicarse directamente con las autoridades correspondientes.

Localizan sin vida a mujer desaparecida

El pasado viernes 16 de enero, autoridades de Sonora confirmaron que Nancy Yazmín Gil López, una mujer que contaba con ficha de búsqueda tras ser privada ilegalmente de la libertad el pasado 10 de enero, al sur de Ciudad Obregón, fue localizada sin vida en un terreno baldío que se encuentra en la colonia Los Ángeles. El hallazgo se registró sobre la calle 10 María, entre Cuauhtémoc y Del Toro, alrededor de las 11:50 horas, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui