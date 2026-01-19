Sujetos armados sorprenden y asesinan a balazos a albañil en calles del suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 19 de enero de 2026 se reportó el asesinato a balazos de una persona del sexo masculino en la colonia Renato Vega Amador, ubicada en el sector suroriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que el hombre, aún sin identificar, fue interceptado en plena vía pública por sujetos armados, quienes les dispararon en múltiples ocasiones para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando el hoy occiso se encontraba sobre la calle Águila, entre Sauces y Abedules, en el mencionado asentamiento humano. Vecinos de la zona solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias del 911, por lo que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al llamado.

La víctima no ha sido identificada hasta el momento; solo se apreciaba que era un masculino de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quien al momento de los hechos vestía un short oscuro, una playera roja y huaraches negros", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

A su arribo, los uniformados confirmaron la presencia del sujeto ultimado, de quien se dijo tenía entre 35 a 40 años de edad aproximadamente, se desempeñaba como albañil y contaba con domicilio cerca del lugar de los hechos. La zona quedó acordonada y resguardada por los agentes, quienes notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo.

Por su parte, policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias para esclarecer los hechos en este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente por sus familiares, para posteriormente ser entregado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un hombre en calles de la colonia Renato Vega Amador en #Culiacán pic.twitter.com/zmAN1j9R3i — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui