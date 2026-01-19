A tempranas horas se desata ATAQUE ARMADO en Iztapalapa: Confirman dos víctimas

Iztapalapa, Ciudad de México.- La violencia no descansa en la Ciudad de México (CDMX). La madrugada de este lunes 19 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en el oriente de la capital, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo a dos personas lesionadas por impactos de bala. Por estos hechos violentos no se han confirmado heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 19 de enero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en la calle Allende y de Dolores, en la colonia Barrio de San Pedro, ubicado en la zona centro de la alcaldía Iztapalapa. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Testigos señalaron que dos personas resultaron heridas durante la agresión, ambas con lesiones en las piernas. Ante la emergencia y antes del arribo de los cuerpos de auxilio, los propios habitantes del lugar auxiliaron a las víctimas y las trasladaron por sus medios a un hospital cercano para que recibieran atención médica.

Minutos después del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio señalado para asegurar el área y realizar las primeras diligencias. La zona fue acordonada mientras los oficiales iniciaban la recolección de indicios balísticos localizados sobre el pavimento.

Posteriormente, personal especializado realizó el levantamiento de los casquillos percutidos, los cuales fueron embalados conforme a los protocolos y puestos a disposición del Ministerio Público. Estos elementos serán integrados a una nueva carpeta de investigación que quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas lesionadas ni su estado de salud actualizado. Tampoco se ha informado sobre el móvil del ataque armado, ni de personas detenidas en esta región. Las pesquisas continuan por parte de la FGJ-CDMX.

