Terrible hallazgo en Tijuana: Abandonan maleta con cabeza de mujer y restos en plena calle

Tijuana, California.- Elementos de la Policía Municipal de Tijuana desplegaron un operativo en la colonia Sánchez Taboada tras el hallazgo de restos humanos abandonados en la vía pública dentro de una maleta. El descubrimiento se produjo mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito, cuando fueron alertados por vecinos sobre un objeto sospechoso sobre las calles Ónix, entre Géminis y Venus.

Al llegar al sitio, los uniformados detectaron la maleta de tela color morado, misma que inspeccionaron y confirmaron la presencia de restos humanos desmembrados al interior del equipaje. En el mismo lugar y expuesta sobre la calle, fue localizada una cabeza humana que, según las primeras indagatorias periciales, corresponde presuntamente a una mujer. Asimismo, debajo de la maleta se encontró una cartulina blanca con un mensaje escrito.

Aunque el contenido textual de la amenaza no fue revelado para no entorpecer las investigaciones, se estableció que se trata de un mensaje de amenaza dirigido hacia un grupo criminal rival, elemento que fue integrado a la carpeta de investigación. Siguiendo los protocolos correspondientes, los primeros respondientes procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California arribó al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y los estudios genéticos necesarios para su identificación. Hasta el cierre de este informe, la Fiscalía estatal no ha emitido un comunicado del caso.

Por el momento, la identidad de la víctima permanece en calidad de desconocida y no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el abandono de los restos. En el lugar estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional para brindar seguridad durante el proceso legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui