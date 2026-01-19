Tiene 25 años y es de Ciudad Obregón: BALACERA nocturna deja una víctima; autoridades investigan

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo 18 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo de seguridad en el sector oriente de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un violento ataque armado en la vía pública. Este hecho dejó una víctima herida, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron ayer, domingo 18 de enero, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles 400 y Zafiro, en la colonia Villas del Cortés, al oriente de Ciudad Obregón. Mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, se reportó una balacera que se escuchó en colonias aledañas, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Testigos que se encontraban en el lugar indicaron a las autoridades que un hombre, identificado como Javier Antonio V. R., de 25 años de edad, vecino de la misma colonia, había sido atacado a balazos por sujetos no identificados y que, tras resultar herido, fue auxiliado por personas del sector, quienes lo trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hasta la delegación de Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos de la institución médica le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, fue canalizado a un hospital para su debida atención, debido a que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

Mientras tanto, autoridades acordonaron el área donde se registró el ataque, con el fin de resguardar las evidencias y permitir las labores de investigación. Durante la inspección, personal localizó al menos ocho casquillos percutidos, presuntamente correspondientes a un arma larga, los cuales fueron asegurados como indicios para la nueva carpeta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre la identidad o el paradero de los presuntos responsables del ataque, quienes lograron darse a la fuga tras la agresión. Tampoco se ha precisado el móvil de este atentado; las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui