TRAGEDIA en la Costa de Hermosillo: ABANDONAN a recién nacido en CONTENEDOR DE BASURA en campo agrícola

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 19 de enero de 2026, fue encontrado un bebé recién nacido dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en estado delicado de salud.

De acuerdo con información de la Policía Municipal de Hermosillo adscrita a la comisaría Miguel Alemán, el menor fue ingresado a un hospital alrededor de las 03:30 horas, luego de ser encontrado por un guardia de seguridad durante su recorrido de vigilancia en un viñedo de la zona.

El trabajador relató que escuchó el llanto del bebé y, al acercarse, se percató de que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa negra de plástico, colocada en un contenedor de basura, por lo que solicitó apoyo inmediato para su traslado. A las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Hospital del Seguro Social, ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde el menor ya recibía atención médica especializada.

De acuerdo a la información que se tiene, el bebé nació con 32 semanas de gestación y presenta un cuadro clínico delicado, con dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia. El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya iniciaron las investigaciones legales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

#Sonora | Un guardia de seguridad encontró a un recién nacido abandonado dentro de una bolsa de plástico en un contenedor de basura, en un campo agrícola de la Costa de Hermosillo. Autoridades informaron que su estado de salud es delicado uD83DuDC76uD83DuDEA8 pic.twitter.com/ZYCyJVw8nx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se pronuncian sobre el caso, pero se espera que se abra una carpeta de investigación que permita esclarecer el caso. TRIBUNA estará pendiente de las actualizaciones para darlas a conocer. Cabe señalar que el caso ha causado gran consternación en la comunidad y en las redes sociales en Sonora, donde ya hay cadenas de oración pidiendo por la salud y pronta recuperación del menor.

Por otra parte, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como a buscar apoyo médico y social oportuno ante situaciones de riesgo.

Un bebé recién nacido fue abandonado en un contenedor de basura en un campo agrícola en la Costa de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui