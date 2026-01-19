Ulises tiene solo 18 años y se grabó mientras mataba a un hombre en CDMX; ya está detenido

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la aprehensión de un joven de 18 años de edad, identificado como Ulises Enrique C., señalado como el presunto responsable de un homicidio ocurrido en la alcaldía Milpa Alta. El caso adquirió relevancia en el ámbito judicial debido a que el propio detenido generó el material que comprueba su autoría en los hechos.

El señalado se grabó a sí mismo durante y después de cometer el delito para posteriormente intentar difundir el video a través de redes sociales. Las autoridades capitalinas efectuaron el aseguramiento del individuo en la vía pública, en las inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo, entre José López Portillo y Emiliano Zapata. De acuerdo con la información cotejada en el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura se concretó poco después de las 21:00 horas.

El reporte describe que el sujeto, de una estatura aproximada de 1.65 metros, vestía en ese momento un conjunto deportivo compuesto por pants y sudadera de color rojo, además de una gorra beige, vestimenta que coincide con la que se aprecia en los registros audiovisuales que ahora forman parte de la carpeta de investigación. El material gráfico muestra al implicado portando un arma blanca y con manchas de sangre en su ropa.

Durante la grabación, el joven realiza declaraciones que agravarían su situación legal, afirmando ante la cámara que esta no sería su primer asesinato. "Tal vez mañana estemos en la cárcel. Hoy estamos fuera. Con este es el segundo muerto que llevo. Mi familia no me cree", se le escucha decir en uno de los fragmentos recuperados. Además, el detenido aclaró en el video que su lugar de residencia no es Milpa Alta, sino la alcaldía Tláhuac.

Información proporcionada por periodistas de notas rojas, como Antonio Nieto y Carlos Jiménez, sugiere que la difusión del material ocurrió debido a un error de comunicación del agresor. Presuntamente, el joven tenía la intención de enviar la evidencia a un amigo, pero terminó compartiendo el video directamente con su madre. En las imágenes también se logra apreciar a la víctima, un hombre de identidad aún desconocida de unos 40 años de edad.

Creyó que grabarse después de un homicidio era buena idea. uD83DuDCF1?



Los VIDEOS que envió a su madre por error tras el crimen, guiaron a las autoridades hasta el cuerpo… y hasta él. Ulises tiene 18 años. Fue detenido después. #MilpaAlta #CDMX pic.twitter.com/hx39KJsefu — J.C. Williams uD83DuDC36 (@JCWilliams54) January 19, 2026

Tras el ataque con arma blanca el afectado queda tendido sobre la cinta asfáltica. El detenido ya se encuentra a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el delito de homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui