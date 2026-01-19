VIDEO: Combi se estrella contra gasolinera y deja 14 personas heridas en Tlalnepantla, Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- Un aparatoso accidente vehicular en el que se vio involucrado una unidad de transporte público interrumpió el tránsito y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El suceso tuvo lugar sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de la zona de Barrientos, donde una camioneta tipo combi terminó chocando de frente contra la barda de una gasolinera, dejando saldo de 14 personas lesionadas y daños materiales.

La unidad accidentada lleva el número económico 049-A, y pertenece a la empresa 'Unión Independiente de Autotransportes y Servicios Colectivos del Estado de México 44-02 S.A. de C.V.'. De acuerdo con los rótulos visibles en el vehículo, este cubría una ruta con destino a San Bartolo, en el municipio vecino de Naucalpan. Según los reportes iniciales, el incidente ocurrió cuando la unidad bajaba por una pendiente pronunciada.

En ese trayecto, el vehículo habría sufrido una presunta falla mecánica, lo que ocasionó que el operador perdiera el control del volante y se proyectara directamente contra el muro del establecimiento de servicio de combustible. La situación requirió la intervención inmediata de diversos cuerpos de rescate, incluyendo elementos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

La atención se centró prioritariamente en el conductor de la unidad, quien fue localizado inconsciente y prensado dentro de la cabina debido a la deformación de la carrocería tras el choque. Los equipos de emergencia tuvieron que realizar maniobras especializadas para liberarlo, estabilizarlo y posteriormente trasladarlo a un hospital para recibir atención médica urgente. Asimismo, se brindó asistencia prehospitalaria a los pasajeros afectados.

#ULTIMAHORA Chofer de vagoneta de transporte público pierde el control al conducir a exceso de velocidad y choca contra barda de una gasolinería de la vía Gustavo Baz, en Barrientos @Gob_Tlalne El chofer fue rescatado al quedar prensado y 9 pasajeros resultaron lesionados pic.twitter.com/UhDsltPU2v — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) January 19, 2026

Si bien el Grupo Siade Oficial confirmó la cifra de 14 heridos, la gravedad de las lesiones varió entre los usuarios, pues algunos fueron atendidos en el sitio, mientras que otros requirieron ser canalizados a nosocomios cercanos para una valoración. Aunque las autoridades no han emitido un dictamen pericial definitivo, circulan versiones que apuntan tanto a la mencionada falla mecánica como a un posible exceso de velocidad como la causa del accidente.

Durante las labores de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada, la circulación en este importante corredor del Valle de México se vio severamente afectada por cierres parciales, y la gasolinera involucrada suspendió sus operaciones temporalmente por seguridad.

Equipos de emergencia atienden choque de transporte público en Gustavo Baz, en #Tlalnepantla; hay 14 lesionados. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/lUxDtYTr6M — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui