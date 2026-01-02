Año Nuevo rojo en Tamaulipas: Seis lesionados por balas perdidas y un menor mutilado por pirotecnia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante la celebración de Año Nuevo no es extraño que se reporten personas heridas por balas perdidas, situación que generalmente se debe a la práctica de realizar disparos al aire. De acuerdo con información de Milenio, el pasado jueves 1 de enero de 2025 los festejos en diversas zonas de Tamaulipas dejaron como saldo seis personas lesionadas, entre ellas, lamentablemente, una niña.

En lo que respecta a Ciudad Victoria, fueron tres los heridos. El primer caso corresponde a un joven de 23 años, quien salió de su domicilio ubicado en el ejido El Cerrito cuando de pronto sintió un fuerte dolor en una pierna, provocado por una bala perdida, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. De igual manera, en la colonia Emilio Caballero, un hombre se encontraba celebrando en la cochera de su vivienda cuando un disparo lo alcanzó y le causó una lesión.

Un caso similar ocurrió con una mujer de 23 años, quien mientras se encontraba dentro de una vivienda en la colonia Héroes de Nacozari resultó herida por un proyectil. De forma prácticamente idéntica, otra fémina fue lesionada en la pierna dentro de su hogar, ubicado en los cruces de las calles Lauro Rincón y Nicolás Bravo. Ante estos hechos, se hace un llamado a evitar este tipo de prácticas, las cuales resultan sumamente peligrosas y ponen en riesgo al resto de la población.

Se reportaron algunos incendios

Asimismo, otro suceso que ha generado consternación entre la ciudadanía involucra a una niña de tan solo once años, quien resultó lesionada en el pecho. Actualmente, la menor identificada como Nohemí permanece hospitalizada en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación médica especializada. Por otro lado, en Ciudad Mante, un hombre de 62 años sufrió una lesión similar mientras convivía con su familia en la colonia Rosalinda Guerrero.

Por su parte, en el municipio de Matamoros, un hombre resultó herido por una bala perdida en el fraccionamiento Casa Blanca III, por lo que requirió atención médica. Cabe mencionar que, según el medio antes citado, entre la noche y la madrugada de ese día se registraron cuatro reportes de familias que denunciaron que proyectiles ingresaron a sus viviendas, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas en esos casos.

Sin embargo, los incidentes no se limitaron a las detonaciones de armas de fuego, ya que el uso de pirotecnia también provocó fuertes incendios, sumando un total de 21 siniestros durante este Año Nuevo. Uno de ellos fue reportado en Ciudad Madero, donde únicamente se registraron pérdidas materiales, mientras que otros ocurrieron en inmuebles del fraccionamiento 17 de Enero, fraccionamiento Sagitario, la colonia Revolución Verde y el ejido Narciso Mendoza. Además, en el municipio de Xicoténcatl, un infante de nueve años perdió varios dedos de la mano luego de que le explotara un artefacto pirotécnico conocido como "martillo".

