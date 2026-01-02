Arranca 2026 con homicidio en Hermosillo: Ejecutan a un sujeto en calles de la colonia Amapolas

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada del pasado jueves 1 de enero de 2026, alrededor de las 05:00 horas, se registró el primer homicidio del año en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el cual dejó sin vida a un hombre sobre la calle Revolución y Ceiba, en la colonia Amapolas. De acuerdo con información extraoficial, al arribar las autoridades locales se percataron de que la víctima ya no contaba con signos vitales y se encontraba tendida en plena vía pública.

En lo que respecta a la identidad del fallecido, se informó que respondía al nombre de Julio César 'N', de 36 años de edad, quien presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se dio a conocer que los agentes localizaron en la escena del crimen al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como indicios para dar con los responsables del ataque.

Algunos medios de comunicación han manejado la versión de que el ahora occiso contaba con antecedentes delictivos relacionados con el narcomenudeo; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado oficialmente al respecto, por lo que será necesario esperar a que alguna fuente oficial confirme o descarte dicha información.

El hombre falleció en el lugar

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal, mismos que acordonaron la zona de acuerdo con el protocolo para evitar la contaminación de evidencias. Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual realizó las diligencias de ley y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

#Seguridad | Inicia 2026 con violencia en Sinaloa: Asesinan a un hombre y hieren a otro en Choix uD83DuDEA8https://t.co/3Nt2nZHiul — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

En otro tema, como te informamos en TRIBUNA, ayer alrededor de las 06:00 horas también se reportó un fatal accidente vehicular en inmediaciones del municipio de Navojoa, en el tramo que conecta San Ignacio Cohuirimpo con la comunidad de El Recodo. De manera preliminar, se indicó que un automóvil particular se salió del camino y cayó a un canal de riego secundario, dejando como saldo la muerte de cuatro jóvenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui