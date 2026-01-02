Autoridades catean casa en Hermosillo y decomisan máquinas tragamonedas y equipo cómputo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Hermosillo. La diligencia fue ejecutada por elementos militares, policiales y ministeriales en una vivienda, ubicada sobre el bulevar Adolfo López Riesgo, en las inmediaciones de la colonia Altares.

Durante la movilización, se realizó una inspección legal del lugar, localizando equipos presuntamente utilizados para actividades ilícitas, los cuales fueron debidamente asegurados conforme a los protocolos establecidos. Como resultado del cateo, se decomisaron tres máquinas tragamonedas, así como 12 computadoras con monitores y CPU, considerados indicios importantes dentro de la carpeta de investigación.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien continuará con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades. En la acción participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso con el combate frontal a actividades que afectan el orden público, mediante acciones coordinadas y con estricto apego a la legalidad", se lee en el comunicado.

Cateo coordinado permite aseguramiento de máquinas tragamonedas en Hermosillo



Cabe mencionar que durante la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026, se registró el primer homicidio del año en la ciudad de Hermosillo, el cual dejó sin vida a un hombre sobre la calle Revolución y Ceiba, en la colonia Amapolas. De acuerdo con información extraoficial, al arribar las autoridades locales se percataron de que la víctima ya no contaba con signos vitales y se encontraba tendida en plena vía pública.

En lo que respecta a la identidad del fallecido, se informó que respondía al nombre de Julio César 'N', de 36 años de edad, quien presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se reveló que los agentes localizaron en la escena del crimen al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como indicios para dar con los responsables del ataque.

