Bala perdida alcanza a funcionario en el palacio municipal de Tuxpan; fue llevado a hospital

Tuxpan, Veracruz.- En el marco del inicio del año fiscal y administrativo de 2026, las autoridades de seguridad y procuración de justicia en el municipio de Tuxpan, Veracruz, iniciaron las investigaciones correspondientes tras un incidente ocurrido en las instalaciones del Palacio Municipal. Durante los primeros minutos del 1 de enero, un funcionario resultó lesionado por el impacto de un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba desempeñando sus funciones.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 00:40 horas (local), en un momento en que el personal administrativo del Ayuntamiento realizaba los procedimientos de entrega-recepción, una labor técnica habitual durante los cambios de ciclo gubernamental. Según los primeros informes periciales, el proyectil ingresó a través de un ventanal del edificio situado sobre la avenida Benito Juárez, de Tuxpan.

El impacto afectó en la zona del hombro a quien fue identificado, de forma extraoficial, como Juan Pablo Alcántar Alvarado, quien se desempeñaba como secretario técnico de la administración saliente. Tras el incidente, el protocolo de emergencia se activó. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), que se encontraban en labores de vigilancia, brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron al Centro Médico Tuxpan.

Los reportes médicos más recientes indican que el funcionario fue estabilizado oportunamente, confirmando que la herida no compromete órganos vitales y que su estado de salud se reporta como fuera de peligro.

Líneas de investigación

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de su personal de servicios periciales y agentes de la Policía Ministerial, realizó el acordonamiento del área para recolectar indicios y realizar el análisis de trayectoria balística. Hasta el momento, la principal hipótesis de las autoridades descarta que el evento se tratara de un ataque directo o dirigido contra la integridad del funcionario o de la institución municipal.

Los datos recabados sugieren que el origen del disparo se sitúa en la ribera del río, específicamente en el sector de Santiago de la Peña. Se presume que el proyectil es consecuencia de los disparos al aire realizados de manera irresponsable como parte de los festejos de Año Nuevo. Esta práctica, aunque prohibida por la ley, suele presentarse en festividades, y en esta ocasión resultó en un impacto accidental en las oficinas del centro de la ciudad.

#Hechos Un funcionario resultó herido por una bala perdida dentro del Palacio Municipal de Tuxpan; las autoridades descartan atentado directo.https://t.co/aEg1BUEd0F pic.twitter.com/04RpUbILpy — El Dictamen (@ElDictamen) January 2, 2026

Con el objetivo de prevenir incidentes similares, se desplegó un operativo en el que participan fuerzas de los tres niveles de gobierno. En el dispositivo de seguridad colaboran efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP). El refuerzo de la vigilancia se concentró en la zona centro y los puntos turísticos de la ciudad durante el resto de la jornada festiva.

Mientras tanto, las labores administrativas en el Palacio Municipal de Tuxpan se retomaron bajo las medidas de seguridad pertinentes para dar continuidad a la transición gubernamental programada para este inicio de año.

Fuente: Tribuna del Yaqui