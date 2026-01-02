Capturan en Morelia a 'El Betillo', presunto autor material del asesinato de Hipólito Mora

Morelia, Michoacán.- Elementos de la Policía Municipal de Morelia lograron la detención de tres individuos en posesión de armamento exclusivo del Ejército, entre los cuales fue identificado un objetivo prioritario vinculado al homicidio del exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez. Los hechos ocurrieron este viernes 2 de enero durante un recorrido de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones de la colonia San Pascual, de Morelia.

Según el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local, los oficiales interceptaron a los sospechosos y procedieron a una inspección que resultó en el aseguramiento de los tres sujetos, así como de un arsenal. Tras las diligencias de identificación y el cruce de información con bases de datos estatales y federales, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos es Roberto Cabrera González, alias de 'El Betillo' o 'El Taquero'.

Este individuo figura en las investigaciones como presunto integrante de una célula delictiva asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es señalado como uno de los autores materiales del ataque armado perpetrado el 29 de junio de 2023 en La Ruana, municipio de Buenavista, donde perdieron la vida Hipólito Mora y tres de sus escoltas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantenía vigente una ficha de búsqueda contra Cabrera González.

En la misma se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que facilitara su captura. El detenido cuenta con órdenes de aprehensión activas por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado. Durante el operativo en la colonia San Pascual, las fuerzas municipales incautaron equipo táctico, cargadores y diversas armas de fuego. Entre el material bélico destaca una ametralladora tipo Minimi calibre 7.62, un arma de alto poder con capacidad de fuego automático, así como munición útil para la misma.

Cae otro presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán.



La Policía de Morelia dio a conocer la detención de Roberto Cabrera González, alias “El Betillo” o “El Taquero”, quien formaba parte del cártel de Los Viagras cuando… pic.twitter.com/7J9Hyl9JTG — José Luis Morales (@JLMNoticias) January 2, 2026

Junto a 'El Betillo', fueron detenidos Fernando Javier 'N' y José Ernesto 'N'. Los tres individuos, junto con el material asegurado, fueron trasladados y puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán, instancia que determinará su situación jurídica respecto a la posesión del armamento federal, mientras se procesan las órdenes del fuero común por los homicidios imputados.

Otros implicados en el asesinato

Esta detención representa un avance en el esclarecimiento del caso Hipólito Mora. Cabe recordar que el 19 de diciembre de 2023 fue aprehendido Brayan Quintero Equihua, y en mayor de 2024, Rogelio del Ángel Martínez, alias 'El Rojo', otros de los presuntos implicados. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a Heladio Cisneros Flores, alias 'La Sirena', señalado como uno de los principales orquestadores del atentado.

Detienen a Rogelio del Ángel Martínez El Rojo, uno de los Sicarios de Los Viagras que disparó contra Hipólito Mora, ese día este MUGROSO es uno de los que estaba celebrando la muerte de Hipólito gritando "Puro Viagra" (Información en el enlace) https://t.co/IJOo5trVCp pic.twitter.com/pnOj3iM2EE — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) May 23, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui