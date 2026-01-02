Confirma Evelyn Salgado segunda muerte por TEMBLOR en Guerrero; víctima era de la comunidad Las Minas

Chilpancingo, Guerrero.- Este viernes 2 de enero de 2026 inició el año con el pie izquierdo, pues desde muy temprano, como te informamos en TRIBUNA, se registró un fuerte sismo de 6.5 grados, con epicentro en San Marcos, en el estado de Guerrero, el cual provocó la activación de la alerta sísmica y, con ello, el pánico entre los habitantes, muchos de los cuales aún se encontraban dormidos en sus hogares.

De hecho, en un reciente encuentro con medios de comunicación como REFORMA, la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que a consecuencia de este siniestro de gran magnitud perdió la vida una mujer perteneciente a la comunidad de Las Minas. Asimismo, aunque no reveló la identidad de la víctima mortal, explicó que la fémina pasó sus últimos minutos al interior de su vivienda, misma que colapsó durante el movimiento telúrico, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.

La mandataria estatal se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a los familiares de la occisa. De igual manera, precisó que, además de esta mujer, no se reportan más personas fallecidas; sin embargo, sí se tiene registro de varios lesionados, como aquellos a quienes les cayó una teja, mismos que se encuentran recibiendo atención médica y que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se reportan en condición estable.

A través de su perfil oficial de Facebook, la funcionaria mexicana compartió que la entidad opera con total normalidad, comenzando por las carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses. "Les hago un llamado a mantener la calma, a informarse únicamente por canales oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia al 911. Seguimos atentos y en coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno", aseveró.

Muere adulto mayor en CDMX

Como te mencionamos en TRIBUNA, uno de los primeros casos que se dio a conocer fue el de un hombre de 67 años que lamentablemente perdió la vida en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, mientras descendía por las escaleras del edificio donde residía, justo en el momento en que los vecinos estaban siendo evacuados. De acuerdo con el testimonio de su esposa, el adulto mayor resbaló y se golpeó fuertemente en la cabeza; tras quedar inconsciente, arribaron al sitio los servicios de emergencia, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que, hasta las 14:00 horas de este viernes 2 de enero de 2025, se han registrado 546 réplicas del temblor ocurrido en San Marcos, Guerrero. Las entidades afectadas son Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Puebla, lugares en los que se han reportado derrumbes de bardas, daños en inmuebles y, en lo que respecta a la zona capitalina, fugas de gas, así como la caída de un árbol y de un poste de luz.

