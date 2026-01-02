Desapareció por 1 semana: Encuentran sana y salva Keylin María, menor buscada en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 2 de enero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización de Keylin María Vilches Buitimea, de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde finales del mes pasado en Hermosillo. De acuerdo con el reporte del organismo, la menor se encuentra sana y salva, y ya fue puesta bajo resguardo de las autoridades competentes.

Todo inició el pasado 26 de diciembre de 2025, fecha en la que Keylin María fue vista por última vez en la colonia Puerta del Rey, ubicada al norte de la ciudad. Tras la denuncia y ante la preocupación de que su integridad pudiera estar comprometida, las autoridades estatales activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes, emitiendo una ficha con sus datos generales y fotografía para agilizar su ubicación.

El hallazgo de la joven fue posible gracias a la coordinación entre los elementos de investigación y la participación de la sociedad civil a través de las redes sociales. La Comisión de Búsqueda destacó el papel fundamental que jugaron los ciudadanos al difundir masivamente la imagen de la menor a través de diversas plataformas digitales, lo cual facilitó el flujo de información verídica hacia las autoridades.

Bajo el lema de "Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar", el organismo agradeció la solidaridad mostrada por los sonorenses durante los días que se mantuvo activo el operativo. Hasta el momento, y en estricto apego a los derechos de la menor y a las leyes de protección de datos personales, no se han revelado detalles específicos sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que fue localizada.

No obstante, se confirmó que Keylin María se encuentra fuera de peligro y se inició el proceso para la reintegración con su núcleo familiar, el cual incluye las revisiones médicas y psicológicas para garantizar su bienestar integral. Por último, le colectivo Madres Buscadoras de Sonora también confirmó la buena noticia, debido a que recientemente había compartido la ficha de búsqueda de la adolescente para apoyar en su localización.

Gracias a Dios y a todas las personas que nos apoyan a compartir la ficha de búsqueda de nuestros desaparecidos y a quienes hacen posible que ellos vuelvan con vida a casa", se lee en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui