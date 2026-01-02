En plena vía pública de Nuevo León, sicarios asesinan a un hombre y se dan a la fuga

General Zuazua, Nuevo León.- La noche de este jueves 1 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de seguridad en la colonia Real de Palmas, enel municipio de General Zuazua, luego de que se reportara una agresión armada contra un hombre que se desplazaba por la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 1 de enero, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, sobre la calle Vizconde de Casa Blanca, donde un hombre circulaba a bordo de una bicicleta y fue atacado de manera directa por sujetos armados, hasta ahora no identificados. Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Aquí toda la información uD83DuDC47https://t.co/lyucGmMHNv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a la víctima tendida sobre el pavimento, junto a dos autobuses de transporte de personal. De inmediato se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul y dieron aviso a oficiales ministeriales.

La zona quedó acordonada para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes. En el sitio se encontraron diversos casquillos percutidos, presuntamente de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación. De manera extraoficial, se informó que la víctima fue identificada como Sergio V., quien vestía pantalón beige, tenis blancos y una playera de tirantes en colores azul y amarillo; además, portaba una mochila de color rosa.

#Seguridad | SINIESTRO del Tren Interoceánico cobra nueva víctima: Confirman la muerte de la señora Hilda uD83DuDD4A?https://t.co/ehZ3QnuAv8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

No se ha confirmado si la familia de la víctima fue notificada sobre este homicidio. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui