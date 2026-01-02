Fatal accidente en San Carlos: Muere senderista tras caer desde la cima del cerro Tetakawi

San Carlos, Sonora.- Un accidente fatal tuvo lugar la mañana de este viernes 2 de enero en el emblemático cerro Tetakawi, ubicado en la comisaría de San Carlos, municipio de Guaymas. Las autoridades locales confirmaron que una persona perdió la vida luego caer desde la parte alta de la formación rocosa mientras practicaba senderismo. Los hechos sucedieron alrededor de las 11:46 horas, momento en que los servicios de emergencia recibieron el primer reporte.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento y testimonios recabados en el lugar, el incidente fue avistado por otros excursionistas que se encontraban en una zona cercana, específicamente en el área conocida como "las tetas". Un testigo, identificado como parte del grupo 'Explorando con Manuel', relató haber observado el momento en que la persona perdió el equilibrio y cayó hacia un barranco situado del lado del bulevar Tetakawi.

Se estima que la caída fue de una altura aproximada de 50 metros, terminando en una zona de difícil acceso debido al accidentado terreno. Tras el aviso, se activó un operativo de búsqueda y rescate en el que participaron elementos del Departamento de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. José Ángel Burruel Mariscal, coordinador de Protección Civil en Guaymas, informó que las labores de rescate se prolongaron debido a la complejidad para descender hasta el punto exacto donde quedó la víctima.

Una vez que los paramédicos y rescatistas lograron establecer contacto físico con el afectado, se confirmó que ya había fallecido. Dada la dificultad para la extracción del cuerpo, se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Marina (Semar) para ayudar en las maniobras de recuperación. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del fallecido no ha sido confirmada, aunque los primeros reportes indican que se trataría de una persona joven.

El lugar permanece resguardado por las autoridades correspondientes y peritos, quienes realizan las diligencias de ley para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Ante este suceso, las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la prudencia, recordando que el ascenso al Tetakawi es una actividad de riesgo que requiere preparación y precaución, no recomendada para personas sin experiencia en este tipo de terrenos.

Fuente: Tribuna del Yaqui