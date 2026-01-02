FATAL ACCIDENTE vehicular durante Año Nuevo 2026 deja 4 jóvenes muertos en Sonora: Esto se sabe

Navojoa, Sonora.- No todo fue alegría y esperanza durante las celebraciones del Año Nuevo 2026 en el estado de Sonora. Lamentablemente, durante las primeras horas del jueves 1 de enero se reportó un fatal accidente vehicular en inmediaciones del municipio de Navojoa, donde se confirmó la muerte de cuatro jóvenes. Más tarde, familiares de las víctimas confirmaron sus identidades. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

De acuerdo con información de las autoridades, el fatídico accidente ocurrió la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local. Sin embargo, el reporte del siniestro trascendió hasta las 08:30 horas. Se detalló que un automóvil particular que circulaba por el tramo que conecta San Ignacio Cohuirimpo con la comunidad de El Recodo se salió del camino y cayó a un canal de riego secundario, ubicado a aproximadamente 500 metros de la carretera San Ignacio–Chucárit, en el municipio de Navojoa.

Las víctimas de este siniestro ya fueron identificadas. Foto: Facebook

La unidad involucrada es un Ford Focus sedán, modelo 2011, color rojo, que era conducido por Raúl Israel 'N', joven originario de Hermosillo. Con el viajaban Armando Enrique 'N'; José Luis 'N' e Iván Alberto 'N', todos primos del conductor, con edades que oscilaban entre los 23 y 29 años, y vecinos de la comunidad de Nachuquis, en San Ignacio

Si bien las autoridades aún están investigando las causas del mortal incidente, versiones señalan que el exceso de velocidad, así como posible cansancio, habrían provocado que el vehículo abandonara la cinta asfáltica, realizara un giro brusco y terminara sumergido en el canal, el cual conduce un considerable volumen de agua. Los cuatro jóvenes habían acudido a la región para pasar las fiestas decembrinas y celebrar el inicio del año junto a sus familias.

De inmediato se activó el Código Rojo por este accidente, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), del heroico cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes iniciaron con las labores de rescate que duraron varias horas. Información extraoficial señala que, durante la inspección inicial, no se localizaron huellas de frenado, únicamente el rodado y el punto exacto donde la unidad cayó.

#Seguridad | Vinculan a dos hombres en Durango; uno mató a joven con un cuchillo y el otro lo ayudó a huir uD83DuDC65uD83DuDD2Ahttps://t.co/RXL1vHdhNQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 1, 2026

Momentos más tarde, autoridades confirmaron la identidad de las cuatro personas que perdieron la vida en el lugar; precisaron que las causas del accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer con mayor precisión la mecánica del percance.

Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui