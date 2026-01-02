Ignoró orden alejamiento y amenazó a su ex con cuchillo en Nogales; ella logró ocultarse

Nogales, Sonora.- Agentes de la Policía Municipal de Nogales realizaron la detención de un sujeto señalado por irrumpir en un domicilio y portar un arma prohibida, quebrantando además una medida cautelar vigente. Los hechos se registraron durante la mañana de ayer jueves 1 de enero, en la colonia Misión de Anza. De acuerdo con el informe, el reporte fue recibido alrededor de las 9:44 horas a través de la línea de emergencias 911.

La alerta indicaba una situación de violencia familiar, lo que activó el despliegue de unidades hacia la ubicación señalada. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la parte afectada, quien solicitó mantener sus datos en el anonimato. La denunciante informó a los uniformados que su expareja sentimental había ingresado a la vivienda sin autorización y, portando un arma blanca, había proferido amenazas en su contra.

Ante la situación de riesgo inminente, la víctima procedió a resguardarse en el interior de un clóset, desde donde logró solicitar auxilio a las autoridades. Cabe destacar que existe una orden de restricción que impide al agresor acercarse a la víctima, medida que fue violada en este incidente. Tras recabar la información y con el señalamiento directo, los agentes procedieron al aseguramiento del individuo, identificado como Fernando A., de 27 años de edad.

Durante la revisión protocolaria, se le incautó un cuchillo, el cual fue asegurado como evidencia material del delito. Posteriormente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), junto con el arma asegurada, para que se determinen las responsabilidades jurídicas correspondientes por los delitos de allanamiento, amenazas y desacato a un mandato judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui