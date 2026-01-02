Inicia 2026 con violencia en Sinaloa: Asesinan a un hombre y hieren a otro en Choix

Choix, Sinaloa.- Durante la madrugada de este viernes 2 de enero de 2026, un hombre perdió la vida y otro más resultó herido tras ser atacados a balazos por sujetos desconocidos afuera de una tienda de conveniencia, ubicada en la cabecera municipal de Choix, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, una llamada al número de emergencias 911 fue la que alertó a las autoridades sobre la presencia de dos personas tendidas en plena vía pública.

Los hechos se registraron en la colonia Centro, muy cerca de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al lugar acudieron diversas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes al arribar al sitio procedieron a revisar a las víctimas. Fue entonces cuando confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales; afortunadamente, la otra persona lesionada pudo ser trasladada en una ambulancia a un hospital de Los Mochis.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, quienes acordonaron el área. Posteriormente, peritos de la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte arribaron al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes. Cabe destacar que hasta el momento no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este violento crimen.

No hay detenidos

Hasta el cierre de esta edición, se desconocen por completo las identidades de las dos víctimas mencionadas. Asimismo, en lo que respecta al hombre que resultó herido, no se ha dado a conocer ninguna actualización sobre su estado de salud; sin embargo, en este medio de comunicación, como siempre, estaremos atentos a cualquier información oficial que pueda surgir en las próximas horas.

En otro hecho relacionado, el pasado jueves 1 de enero de 2026 se reportó el hallazgo de 11 personas sin vida en distintos puntos de Sinaloa. El primer caso dejó un saldo de dos jóvenes asesinados y una persona herida en calles del fraccionamiento Urbivillas del Real, al sur de la ciudad de Mazatlán. De igual forma, en El Carrizo, perteneciente al municipio de Ahome, fue localizado un hombre inconsciente, golpeado y sin ropa, sobre la carretera Internacional México 15.

Fuente: Tribuna del Yaqui