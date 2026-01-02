La cuarta víctima de enero: Matan a balazos a un hombre en la Beltrones de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento se suscitó en el sector noreste de Ciudad Obregón, durante la noche de este viernes 2 de enero. Las autoridades acudieron a la colonia Beltrones, donde confirmaron el fallecimiento de una persona del sexo masculino tras un ataque armado directo, situación que generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno en dicha zona.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:30 horas, momento en que vecinos del sector alertaron a las línea de emergencia 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. El suceso tuvo lugar sobre las calles Alerce, entre Palma Areca y Pérsimo. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar, para posteriormente darse a la fuga.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindar los primeros auxilios al agredido, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el patio delantero de un domicilio. Aunque la identidad no ha sido confirmada por las autoridades competentes, de manera extraoficial trascendió en el lugar que el hombre fallecido respondía en vida al nombre de Lucio.

La escena del crimen fue acordonada con cinta amarilla para preservar las evidencias. En el área, personal de servicios periciales localizó diversos casquillos percutidos correspondientes a arma corta. El operativo de seguridad contó con la presencia y resguardo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, mientras que el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la detención de alguna persona vinculada a este homicidio.

Militares y policías estuvieron presentes en el lugar de los hechos

Este suceso se convierte en el cuarto asesinato registrado en el municipio de Cajeme durante los dos primeros días del mes de enero. Cabe recordar que las tres primeras víctimas fatales del año perdieron la vida tras ser atacadas a balazos durante un evento musical del grupo La Brissa, celebrado durante la madrugada de este mismo viernes en la comunidad de Estación Corral.

Fuente: Tribuna del Yaqui